Si l’on en croit le leaker Majin Bu, l’iPhone de 2027, actuellement en développement chez Apple sous le nom de code “Glasswing”, devrait marquer un tournant majeur pour la gamme iPhone. L’iPhone des 20 ans de l’iPhone afficherait en effet un design entièrement en verre, au point de pouvoir être décrit comme “un unique bloc de verre” sans bordures ni découpes visibles, la caméra frontale et les capteurs Face ID étant intégrés sous l’écran. Associé à une interface iOS 28 encore plus raffinée et toujours basée sur le style “Liquid Glass”, cet iPhone s’annonce déjà comme un modèle au style résolument futuriste. L’iPhone de 2027 serait non seulement d’un hommage au premier iPhone de 2007, mais aussi un « manifeste technologique » symbolisant l’évolution de la marque.

Parmi les autres nouveautés attendues citons une autonomie largement améliorée, des processeurs capables de supporter les fonctions avancées d’IA et la connectivité 6G, ainsi qu’un éventuel abandon de la numérotation classique des iPhone au profit d’un nom commémoratif, comme ce fut le cas pour l’iPhone X. Ce modèle ambitieux s’accompagnerait toutefois de défis de taille, notamment en matière de production et de coûts. La complexité du design en verre pourrait restreindre la disponibilité initiale de ce modèle… et faire (encore) grimper les prix.