Si l’on en croit les données préliminaires de Counterpoint Research, les ventes d’iPhone ont augmenté de 15 % d’une année sur l’autre en avril et mai, ce qui représente la meilleure performance d’Apple sur cette période depuis la pandémie de COVID-19. Cette croissance a été principalement porée par les marchés américain et chinois, qui ont tous deux renoué avec la croissance après trois années de recul. En mai, Apple a même repris la première place des ventes en Chine, et ce malgré la forte concurrence locale menée par Huawei et Xiaomi. Ces résultats resteraient toutefois sensibles aux fluctuations de ces deux marchés clés, notamment en raison des incertitudes tarifaires aux États-Unis et du programme de subventions gouvernementales assez fluctuant en Chine.

Le rapport de Counterpoint pointe aussi une forte demande au Japon, où l’iPhone 16e, plus petit et plus abordable, semble avoir trouvé son public tandis que les modèles iPhone 16 standard et même l’iPhone 14 continuent également à bien se vendre. En Inde, Apple poursuit sa croissance grâce à l’expansion de la production locale et de sa présence commerciale. L’analyste Jeff Fieldhack note en outre que l’absence d’un Apple Intelligence « au complet » ne semble pas avoir une influence majeure sur les décisions d’achat d’iPhone, ce qui laisse à Apple le temps de perfectionner Siri et de déployer ses innovations AI sur l’ensemble de ses appareils.