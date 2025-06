Après 28 ans Plus Tard, l’iPhone s’est de nouveau retrouvé au cœur du tournage d’un film à gros budget. Pour les besoins du film F1 avec Brad Pitt en vedette, Apple a conçu un module caméra sur mesure à partir de composants d’iPhone afin de remplacer les caméras embarquées classiques utilisées pour les diffusions en direct des courses. Cette initiative pour le moins originale découle de la volonté du réalisateur Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) et du directeur de la photo Claudio Miranda d’obtenir des plans visuellement « authentiques » depuis la perspective du pilote. Comme il est impossible d’installer une caméra de cinéma classique sur une monoplace pour des raisons d’aérodynamisme et de sécurité, Apple y a vu là une opportunité à la fois technique et marketing : les ingénieurs de la firme de Cupertino ont ainsi conçu un système de caméra sur mesure qui respecte les contraintes de taille et de poids de la F1.



Ce système embarque un capteur photo d’iPhone, une puce A17 Pro, une batterie d’iPhone, un filtre ND et un firmware iOS fortement personnalisé. Les images sont capturées en ProRes Log, ce qui permet d’obtenir un contrôle total en postproduction. Comme les voitures de F1 ne peuvent pas utiliser de radios actives, Apple a également développé une application iPad dédiée, connectée en USB-C, pour contrôler à distance les paramètres de prise de vue. Ce dispositif innovant a permis de filmer des séquences inédites en condition réelle de course, des séquences qui seront évidemment largement visibles dans le film. Pour rappel, F1 sortira dans les salles (presque) partout dans le monde le 25 juin prochain, puis aux États-Unis et en IMAX le 27 juin.