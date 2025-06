Apple explore l’utilisation de l’intelligence artificielle générative pour optimiser le développement de ses puces pour iPhone et d’autres produits, a révélé Johny Srouji, vice-président des technologies matérielles. Ces déclarations, rapportées par Reuters, ont eu lieu lors d’un discours en Belgique, où le dirigeant recevait un prix de l’Imec, un centre de recherche en semi-conducteurs.

L’IA générative, un atout pour la conception de puces

Johny Srouji a retracé l’évolution des puces Apple, de l’A4 de l’iPhone 4 en 2010 aux dernières puces alimentant les iPhone, les Mac et le Vision Pro. Il a souligné l’importance d’utiliser des outils de pointe, notamment les logiciels de conception de puces (EDA) des leaders du secteur, Cadence Design Systems et Synopsys. Ces entreprises intègrent désormais l’IA à leurs solutions, un domaine que Johny Srouji juge prometteur. « Les techniques d’IA générative ont un fort potentiel pour réaliser plus de travail de conception en moins de temps, et cela peut offrir un énorme gain de productivité », a-t-il déclaré.

Ce recours à l’IA s’inscrit dans la stratégie d’Apple pour maintenir son avance dans le développement de puces complexes. Les outils EDA, selon le vice-président, jouent un rôle « crucial » pour gérer cette complexité.

Une stratégie sans compromis

Johny Srouji a également partagé une leçon clé tirée du parcours d’Apple : l’importance de prendre des risques audacieux. Lors de la transition des Mac avec les processeurs Intel vers les Mac Apple Silicon en 2020, l’entreprise n’a prévu aucun plan de secours. « Passer le Mac à Apple Silicon était un pari énorme. Il n’y avait pas de plan B, pas de division de la gamme, nous avons tout misé, y compris un effort logiciel monumental », a-t-il expliqué. Ce choix radical a permis à Apple de contrôler l’ensemble de son écosystème matériel et logiciel.

Un élément manquant est l’IA qu’utilise Apple pour améliorer le développement de ses puces. Est-ce en lien avec les modèles existants d’Apple Intelligence disponibles pour le public ? Ou des modèles plus avancés ? Pas de réponse ici.