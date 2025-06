Un nouveau rapport de Canalys (désormais intégré à Omdia) révèle que le marché des tablettes en Chine continentale a connu une forte croissance au premier trimestre 2025, avec une hausse de 19 % des livraisons équivalant à 8,7 millions d’unités. Cette performance est en grande partie attribuée aux subventions gouvernementales qui ont particulièrement favorisé les marques locales comme Huawei. En excluant Hong Kong, un marché historiquement (très) favorable à Apple, Huawei parvient à dépasser Apple avec 26 % de part de marché contre 24 % pour la firme de Cupertino, et ce alors que les deux entreprises ont enregistré une croissance annuelle de 7 %. A noter que les fabricants, locaux comme internationaux, intensifient leur offre de tablettes haut de gamme, avec des modèles axés sur le jeu, la productivité et des écrans OLED afin de répondre à une demande de plus en plus diversifiée.

Le score d’Apple exclut les ventes d’iPad enregistrées à Hong-Kong, où Apple domine généralement outrageusement le marché des tablettes. Ce n’est donc pas ici un classement pour l’ensemble de la Chine, surtout au vu du faible écart entre Huawei et Apple

Évidemment, le prix des iPad, bien plus élevés que les tarifs des tablettes concurrentes (subventionnées), joue en faveur des marques locales (Xiaomi et Honor enregistrent de très fortes progressions sur le trimestre). On note cepednant que Lenovo décroche fortement (-23%) et s’éloigne de la barre des 10% de Pdm (6% actuellement), sans doute à cause de tablettes plus chères que la concurrence… mais sans l’aura et l’écosystème d’Apple pour compenser.