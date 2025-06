Avec iOS 26, macOS Tahoe et les autres systèmes d’exploitation d’Apple prévus pour cet automne, une fonctionnalité majeure arrive pour les passkeys : la possibilité d’importer et d’exporter ces clés d’accès sécurisées, destinées à remplacer les mots de passe. Cette avancée promet de lever une barrière à leur adoption.

Une solution à l’enfermement des passkeys

Jusqu’à présent, les passkeys, des identifiants sécurisés basés sur un chiffrement à double clé (publique et privée), étaient limitées à l’écosystème où elles étaient créées. Une passkey générée sur macOS, par exemple, ne pouvait être transférée ni vers Windows ni vers un autre gestionnaire de mots de passe, même sur le même appareil. Cette contrainte freinait leur adoption, renforçant l’enfermement des utilisateurs dans des écosystèmes comme celui d’Apple. De plus, la perte ou le vol d’un appareil pouvait entraîner un accès irrécupérable aux comptes associés.

Avec iOS 26, Apple propose un système d’importation et d’exportation des passkeys, mais aussi des mots de passe classiques et des codes de vérification, entre gestionnaires compatibles. Ce processus chiffré de bout en bout est initié par l’utilisateur via une authentification locale (Face ID ou Touch ID) et ne laisse aucun fichier sensible en local, contrairement aux méthodes CSV ou JSON, jugées peu sûres.

Une collaboration avec l’alliance FIDO

Cette fonctionnalité a été développée en partenariat avec l’alliance FIDO, qui regroupe des acteurs majeurs comme 1Password, Dashlane et Bitwarden. Cette collaboration vise à améliorer l’interopérabilité des passkeys, essentielle pour qu’elles remplacent les mots de passe traditionnels. Contrairement à ces derniers, les clés d’accès résistent au phishing et aux fuites de données car la clé privée reste sur l’appareil. En facilitant leur transfert, Apple et ses partenaires rendent cette technologie plus accessible et pratique.

En intégrant cette fonctionnalité, Apple renforce l’attractivité des passkeys qui éliminent les mots de passe souvent oubliés ou vulnérables. L’exportation sécurisée répond aux besoins des utilisateurs souhaitant plus de flexibilité tout en préservant la sécurité. Cette avancée, si elle est adoptée par d’autres constructeurs via l’alliance FIDO, pourrait accélérer la transition vers un monde sans mots de passe.