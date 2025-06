La série comique Brothers, produite pour Apple TV+ et avec en vedettes Matthew McConaughey et Woody Harrelson, aurait brutalement été suspendue en raison de lourdes divergences créatives. Huit des dix épisodes avaient déjà été tournés au Texas avant l’arrêt de la série. David West Read, scénariste, showrunner et producteur exécutif de la série, aurait quitté le projet à cause de divergences créatives (avec Apple ?). La firme de Cupertino serait en pourparlers avec Lee Eisenberg pour reprendre les rênes de la série, finaliser les deux derniers épisodes voire filmer d’éventuels reshoots.

Lee Eisenberg, à qui l’on doit Little America, Lessons in Chemistry et WeCrashed, a donc déjà collaboré avec Apple et possède une solide expérience dans les séries à succès (notamment avec The Office). Apple prévoirait de proposer la série complète à ses abonnés en une seule fois pour favoriser le binge-watching (ce qui est pour le moins étonnant et pas du tout dans les habitudes d’Apple). Les spéculations vont évidemment bon train concernant l’origine de ce départ soudain, certains se demandant si ce clash ne serait pas lié à l’un des deux acteurs principaux. Outre les deux stars sus-nommées, le casting de la série comprend également Holland Taylor, Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Oona Yaffe, Highdee Kuan, Nolan Almeida, Ella Grace Helton et Noah Carganilla.