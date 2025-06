Apple propose aujourd’hui la mise à jour 1.3 de son application Apple Invitations. Il y a une nouveauté, à savoir de nouveaux arrière-plans.

« Profitez de nouveaux arrière-plans pour donner vie à vos prochains évènements, qu’il s’agisse d’une journée piscine, d’un apéro entre amis, d’une soirée match et bien plus encore ! », indiquent les notes d’Apple.

Plusieurs nouveaux arrière-plans sont disponibles, notamment des nuages, des tranches de citron vert dans de l’eau gazeuse, des tranches de citron dans du punch, une bière glacée, des tranches de pastèque, un anneau de piscine, une boule à facettes, des fleurs d’orchidée, des pousses de bambou, une photo zoomée d’un chrysanthème, un ensemble coloré de raquettes de pickleball, des balles de tennis, des ballons de football, des ballons de basket, des balles de golf, une plage avec de l’eau claire, un fond vert bokeh, un tissu brodé, de l’herbe, des fleurs colorées, des éclats d’arc-en-ciel, un motif lumineux multicolore et des coupes de champagne.

L’application Apple Invitations est disponible au téléchargement sur l’App Store.

Pour rappel, Apple a annoncé cette application en février. Voici comment la société la présente :

Créez des invitations uniques et rassemblez des personnes pour les moments les plus marquants de la vie. Personnalisez l’arrière-plan de votre invitation à l’aide d’une photo de votre photothèque ou en choisissant un arrière-plan avec Emoji pour donner vie à votre événement. Consultez facilement qui sera présent et assurez-vous que vous ne manquerez aucun moment important en ajoutant un album partagé directement à l’événement. Que vous assistiez à un événement ou que vous en organisiez un vous-même, Invitations vous permet de faire facilement la fête.