Alors que toute l’attention (ou presque) se concentre désormais sur le tout nouveau modèle iPhone 17 Air, de nouvelles images de maquettes nous rappellent qu’Apple prévoit également de gros changements pour l’iPhone 17 Pro. Ces nouvelles images de maquette partagées sur les réseaux sociaux révèlent un design largement repensé au niveau du dos de l’appareil, le bloc photo n’ayant plus grand chose à voir avec celui des modèles d’iPhone précédents. Le bloc photo de l’iPhone 17 Pro ressemble désormais à une grosse « barre » qui s’étend sur toute la largeur arrière du téléphone, remplaçant ainsi le traditionnel bloc photo asymétrique. Cette nouvelle disposition donne à l’ensemble un aspect plus cohérent et harmonieux… ou pas selon les préférences de chacun.

IPhone 17 Pro Black, Absolutely beautiful pic.twitter.com/tQZAGa6TGl — Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 24, 2025

En plus de ce changement esthétique, l’iPhone 17 Pro devrait bénéficier de plusieurs améliorations techniques, dont un téléobjectif de 48 mégapixels, des capacités d’enregistrement vidéo multi-caméras, sans oublier une caméra frontale de 24 mégapixels. Des questions subsistent concernant à l’intérêt fonctionnel de ce nouveau design, notamment le déplacement du flash et du capteur LiDAR sur le côté droit : s’agit-il simplement d’un choix visuel ou d’une évolution technique plus profonde ? Apple devrait lever le voile sur ces nouveautés lors de la présentation officielle de ce modèle en septembre.