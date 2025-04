L’une des nouveautés de l’iPhone 17 Pro sera son bloc photo bien plus gros à l’arrière, au point d’occuper toute la largeur. Des accessoiristes préparent déjà des protections qui viendront justement se placer sur le nouveau bloc photo.

La photo des protections, partagée par le leaker Majin Bu, est raccord avec ce que les précédentes fuites ont montré pour l’iPhone 17 Pro. En l’occurrence, on retrouve trois capteurs photo façon triangle d’un côté, et un micro et le scanner LiDAR de l’autre. Et comme nous pouvons le voir, les protections sont disponibles avec plusieurs options.

Manufacturers of accessories have started producing original camera covers to fit the wider camera tray of the new iPhone 17 Pro, as seen in the designs shown in the photo, which feature four variants with camera holes arranged in different configurations. pic.twitter.com/W3pQwuqjWM

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 20, 2025