Les iPhone vont avoir le droit à plusieurs changements visuels jusqu’en 2030 si l’on en croit les fuites. Une nouvelle image, créée par le développeur Filip Vabroušek, permet de se faire une idée des modifications qu’Apple proposera au fil des années.

Trois étapes pour les designs des nouveaux iPhone

Voici ce qu’Apple devrait proposer pour ses iPhone jusqu’en 2030 si l’on en croit les informations de l’analyste Ross Young :

iPhone 2026 : une Dynamic Island plus petite, avec certains éléments de Face ID encore visibles dans une encoche, plutôt que totalement transparents sous l’écran.

une Dynamic Island plus petite, avec certains éléments de Face ID encore visibles dans une encoche, plutôt que totalement transparents sous l’écran. iPhone 2028 : tous les éléments de Face ID seront cachés sous l’écran, sans encoche, mais il y aura un avec un trou pour loger le capteur photo frontal.

tous les éléments de Face ID seront cachés sous l’écran, sans encoche, mais il y aura un avec un trou pour loger le capteur photo frontal. iPhone 2030 : le capteur photo frontal rejoindra Face ID sous l’écran, supprimant tout trou ou encoche pour un design entièrement tout écran.

Il faut savoir que Ross Young est un analyste généralement très bien renseigné pour tout ce qui concerne les écrans. Il a déjà eu de bonnes informations au sujet d’Apple (et d’autres constructeurs). Pour autant, d’autres sources ne sont pas d’accord avec lui.

Par exemple, The Information a assuré que l’iPhone 18 Pro aurait un trou en haut à gauche de l’écran pour venir loger le capteur photo. L’iPhone 18 Pro sortira en 2026. Mais Ross Young assure que ce modèle aura en réalité une Dynamic Island plus petite et que le trou en haut à gauche n’arrivera pas avant 2028. Il ajoute que certains composants de Face ID seront sous l’écran.

D’autre part, Mark Gurman de Bloomberg a assuré que l’iPhone des 20 ans, à savoir celui prévu pour 2027, n’aura plus de découpe sur l’écran. Mais là encore, Ross Young dit que ce ne sera pas le cas et que ce modèle continuera à avoir une petite Dynamic Island. Pour l’iPhone avec un écran occupant réellement toute la surface, il faudrait attendre… 2030.