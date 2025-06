La nouvelle fonction Capture locale sur iPadOS 26 se veut fort pratique pour la création de podcasts en haute qualité et les premiers tests se veulent concluants.

Une nouveauté pour la création de podcasts

Avant iPadOS 26, les créateurs de podcasts rencontraient un obstacle majeur. Une restriction liée à la protection de la vie privée empêchait plusieurs applications d’accéder simultanément au micro. Ainsi, il était impossible d’utiliser une application de visioconférence comme Zoom tout en enregistrant localement sa voix avec une autre application. Cette limitation rendait la production de podcasts à distance sur iPad particulièrement complexe.

Avec Capture locale sur iPadOS 26, les utilisateurs peuvent réaliser des enregistrements de grande qualité directement de leur iPad à l’aide de n’importe quelle application de visioconférence et partager facilement des fichiers audio et vidéo une fois l’appel terminé. L’annulation de l’écho sur l’audio des autres participants met en avant la voix des utilisateurs et garantit un enregistrement clair de leur côté de l’appel.

Des premiers résultats concluants

Jason Snell de Six Colors a testé la fonction Capture locale dans la version bêta d’iPadOS 26 en enregistrant un épisode entier de podcast uniquement sur iPad. Les résultats l’ont bluffé. « Cette fonctionnalité est une réussite », affirme-t-il. Selon lui, l’enregistrement s’est déroulé sans accroc. Toutefois, il suggère qu’Apple pourrait encore améliorer l’expérience en ajoutant un suivi des niveaux audio en temps réel et des réglages de gain avant la sortie officielle de la mise à jour.

Pour l’instant, iPadOS 26 reste en phase de bêta pour les développeurs. La version publique sera disponible à l’automne. Si Apple prend en compte les retours comme ceux de Jason Snell, la fonction Capture locale pourrait devenir un outil encore plus intéressant pour les créateurs de contenu.

Cette nouveauté a l’avantage de positionner l’iPad comme une plateforme encore plus polyvalente pour les professionnels de l’audio et de la vidéo.