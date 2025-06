Apple a récemment déposé une nouvelle demande de brevet aux États-Unis pour un module de caméra innovant utilisant un système d’ouverture variable à membranes hyperélastiques. Contrairement aux lames métalliques traditionnelles que l’on trouve dans les appareils photo reflex, cette technologie repose sur des membranes souples et extensibles qui se tordent pour ajuster l’ouverture. Un mécanisme de rotor et stator déforme la membrane en une forme hyperboloïde, permettant de moduler la lumière entrant dans le capteur. Ce système, plus léger et comportant moins de pièces mobiles, serait particulièrement adapté aux petits appareils comme les smartphones ou les objets connectés.

Ce concept présente plusieurs avantages majeurs : une réduction des risques de panne, une intégration plus fine idéale pour limiter la proéminence du module photo, une ouverture parfaitement circulaire et esthétique, et la possibilité de fermeture complète, utile pour le contrôle de l’exposition ou la confidentialité. Cette technologie pourrait ainsi permettre à Apple d’introduire des fonctions photographiques avancées, dignes des appareils professionnels, dans des dispositifs encore plus compacts. Ce brevet s’inscrit aussi dans une série de recherches d’Apple autour des technologies de lentilles liquides, qui visent rien moins que de révolutionner les systèmes optiques pour les générations futures d’iPhone.