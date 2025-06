L’idée d’un Apple Ring (bague connectée Apple) refait surface grâce à un article de Mark Gurman (journaliste de Bloomberg), qui suggère sur sa newsletter en ligne « Power On » qu’il est temps pour Apple de proposer une nouvelle plateforme wearable. Selon le journaliste, la gamme Apple Watch a tendance à stagner, et une bague intelligente offrirait plusieurs avantages : plus de confort pour dormir ou faire du sport, meilleure autonomie grâce à l’absence d’écran, et discrétion accrue en limitant les notifications visibles. De plus, une bague pourrait convenir à tous les styles vestimentaires, tout en intégrant des fonctions de suivi de santé et d’activité, et ce sans concurrencer les montres mécaniques traditionnelles (d’aucuns diraient que c’est déjà le cas de l’Apple Watch…).

Bien que Gurman ne fournisse aucune indice d’un lancement imminent, l’Apple Ring est loin d’être une simple spéculation. Depuis près de 20 ans, de nombreux brevets déposés par Apple explorent cette idée : commande tactile, affichage miniature, retour haptique, contrôle gestuel, voire compatibilité avec l’Apple Vision Pro, toutes les propositions possibles semblent avoir été mises sur la table à un moment ou l’autre. Certains brevets vont même jusqu’à imaginer des anneaux modulables pouvant se transformer en bracelet ou collier ! Malgré cette base technique à priori solide, le projet n’aurait jamais atteint la phase de production, ce qui en fait l’un des concepts Apple les plus évoqués… sans jamais se concrétiser.

L’ Apple Ring est-il pour autant enterré ? Sans doute pas, et ce principalement pour la bonne raison qu’il suffirait que les ventes d’Apple Watch piquent du nez pour qu’Apple se décide à lancer un nouvel accessoire afin de garder ses comptes orientés à la hausse. Et puis après tout, des années de rumeurs et de pseudos fuites sont souvent le signe qu’il se passe effectivement quelque chose en coulisses.