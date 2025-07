Depuis 2 ans, Apple est redevenu un GROS fabricant d’ordinateur personnel aux États-Unis, ce qui n’était plus arrivé depuis la période de l’Apple II. Après avoir déjà atteint le score historique de 14,2% de parts de marché sur le Q1 2024 (chiffres Canalys), la firme de Cupertino a explosé tous les compteurs sur le premier trimestre de cette année 2025, avec pas moins de 2,7 millions de Mac écoulés sur le seul marché US, de quoi occuper 16% de parts de marché ! Si l’on s’en tient aux données de Canalys, les ventes de Mac ont progressé de 28,7% sur la période, soit la plus forte croissance des ventes pour un membre du top 5. Un rapide coup d’œil permet aussi de constater qu’Apple se rapproche inexorablement de Lenovo pour la troisième place du classement. Apple sur le podium des ventes, ce n’est plus impossible, et ce serait alors une première… depuis les années 80 !

Un autre coup d’œil dans le rétroviseur permet aussi de se rendre compte de l’incroyable progression du Mac, acculé à près de 3% de Pdm au début des années 2000, à une époque où il se vendait entre 4 et 5 machines DELL pour un seul Mac. Désormais, Apple est en passe de revenir dans la roue du fabricant texan (23% de Pdm). Pour rappel, au premier trimestre 2025, Apple a lancé un nouveau MacBook Air M4 en bleu ciel, ainsi que des Mac Studio de bureau équipés des puces M4 Max et M3 Ultra. Les puces Apple Silicon ont littéralement changé la face du marché de l’ordinateur personnel aux États-Unis.