Apple a mis en ligne une nouvelle publicité pour l’iPhone 16 afin de vanter la commande de la caméra. Il s’agit du nouveau bouton qui a fait son apparition sur la tranche droite du smartphone.

Nouvelle pub pour l’iPhone 16

La commande de la caméra permet de lancer rapidement l’application Appareil photo de son iPhone et d’accéder à des réglages courants liés à cette dernière.

Dans la publicité, un homme prend son iPhone 16 et utilise le bouton pour faire des zooms, changer les styles photographiques et surtout prendre en photo une taupe. « Ne ratez jamais une photo avec la commande de la caméra. Un moyen plus simple d’accéder à votre appareil photo, de régler des fonctions telles que le zoom, l’exposition ou la profondeur de champ et de passer d’un style photographique à l’autre », indique Apple dans la description de la vidéo sur YouTube.

La musique utilisée pour cette réclame est El Sonidito du groupe mexicain Hechizeros Band.

Il est bon de noter que le bouton de commande de la caméra peut également être utilisé pour activer l’intelligence visuelle. Celle-ci permet rapidement d’en savoir plus sur les lieux et les objets autour de vous. Il vous suffit de maintenir le doigt appuyé sur le bouton. Les utilisateurs d’iPhone 15 Pro peuvent aussi en profiter, mais cela implique de passer par le centre de contrôle, le bouton Action ou l’écran de verrouillage.