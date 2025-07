La série Smoke peinerait-elle à décoller ? Apple TV+ souhaite en tout cas en faire écho le plus possible, quitte à utiliser de méthodes marketing un peu plus virales. Apple vient en effet de diffuser sur YouTube la scène d’ouverture de cette nouvelle série dramatique basée sur des faits réels, une séquence de 5 minutes accompagnée du thème musical signé du génial Thom Yorke (qui est aussi le chanteur du célèbre groupe Radiohead). Cette série policière psychologique, inspirée du podcast Firebug et créée par Dennis Lehane (Black Bird), met en scène Taron Egerton dans le rôle d’un enquêteur hanté par son passé et spécialisé en incendies criminels. Ce dernier fait équipe avec la détective Michelle Calderone (interprétée par Jurnee Smollett) pour traquer deux pyromanes en série à travers le nord-ouest des États-Unis.

Le casting de la série comprend également Greg Kinnear, John Leguizamo et Ashley Gudsen. Smoke a débuté sur Apple TV+ avec deux épisodes disponibles depuis la semaine dernière (et nous vous conseillons vraiment d’y jeter un œil, c’est tout aussi bon que Black Bird). De nouveaux épisodes sortiront chaque vendredi jusqu’au 15 août.