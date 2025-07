C’est jour de sortie pour Apple Arcade. Ce jeudi 3 juillet, 4 nouveaux jeux rejoignent le service d’Apple. En voici la liste :

Angry Birds Bounce (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad/Mac/Apple TV) : « Découvrez une nouvelle aventure palpitante en compagnie de Red, Chuck, Bomb et le reste de la bande dans un jeu stratégique, basé sur les compétences, qui promet des heures de divertissement ! Angry Birds Bounce associe les caractéristiques cultes d’Angry Birds à un style de jeu d’arcade avec destruction de briques novateur. »

Kingdom Rush 5: Alliance TD+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad/Mac/Apple TV) : la référence du tower defense, tout simplement, avec 32 personnages évolutifs, 17 tours avec des compétences spéciales, 15 Héros Épiques, 22 étapes de campagne, et plus de 40 ennemis à affronter.



Suika Game+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad/Mac/Apple TV) : étrangement affiché avec son nom et sa fiche descriptive en japonais dans l’App Store français, Suika Game+ est un puzzle game-action aussi simple qu’addictif. « Lorsque deux fruits identiques se percutent, ils évoluent en un fruit plus gros et votre score augmente. Touchez et déplacez « Poppy » vers la gauche ou la droite, puis relâchez pour faire tomber le fruit. Vous pouvez aussi toucher n’importe où dans la boîte pour faire tomber le fruit à un endroit précis.La partie est terminée si les fruits débordent de la boîte »



Crayola Washimals+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad/Mac/Apple TV) : « Occupez-vous d’adorables animaux de compagnie, jouez avec eux et coloriez-les ! Transformez le jouet le plus vendu de Crayola en compagnons numériques avec un plaisir créatif infini et des activités de soins interactives. » Pour les plus petits, avec un gros côté éducatif.

