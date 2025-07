Sortie dans les salles françaises le 31 janvier 2024, la comédie d’espionnage Argylle est enfin disponible en France sur Apple TV+, un décalage de près d’un an 1/2 que l’on doit à la chronologie des médias. Le film était en effet disponible depuis le 12 avril 2024 sur le service Apple TV+… sauf en France où il a fallu patienter encore un an de plus pour voir Henry Cavill jouer à l’agent secret un peu déjanté. A noter qu’Argylle avait fait un gros flop au cinéma… avant de cartonner sur Apple TV+, devançant même alors les sorties des autres plateformes de streaming.



Le pitch du film : « Interprétée par Bryce Dallas Howard, Elly Conway est l’autrice recluse et amatrice de chats d’une série de romans d’espionnage à succès mettant en scène l’agent secret incroyablement glamour Argylle (Henry Cavill) qui a pour mission de démanteler un syndicat d’espions néfaste. Lorsqu’Elly, avec l’aide d’Aidan (Sam Rockwell), un espion de la vraie vie qui déteste les félins, découvre que son histoire fait écho aux actions d’une véritable organisation d’espionnage, elle se retrouve à jouer dangereusement au chat et à la souris. Pour conserver une longueur d’avance sur les assassins du syndicat, tout en s’efforçant de prévenir une crise internationale, ces deux conspirateurs improbables, accompagnés d’Alfie le chat, se retrouvent embarqués dans leur propre aventure. »

Argylle a été réalisé par Matthew Vaughn (King’s Man, Kick Ass) sur un scénario de Jason Fuchs. Outre Bryce Dallas Howard et Henry Cavill, le casting comprend Sam Rockwell, Bryan Cranston, Dua Lipa, John Cena, et Samuel L. Jackson.