Les promos continuent aujourd’hui sur Amazon Italie avec l’iPad (modèle 2025 ) proposé au prix canon de 349 euros (contre 409 euros sur le site d’Apple). On parle ici du modèle Wi-Fi équipé de 128 Go de capacité de stockage, d’un processeur A16 Pro et d’un écran de 11 pouces, compatible en outre avec l’Apple Pencil, une fiche technique largement suffisante pour quiconque désire par exemple se doter d’un appareil multifonctions bien fini et bénéficiant de l’écosystème Apple. Évidemment, la puissance et et taille limitée de l’écran ne permettent pas d’envisager des tâches de productivité, mais c’est l’un des produits Apple qui affiche de très loin le meilleur rapport qualité prix. A noter que le calcul des frais de ports et de la TV aboutissent « miraculeusement » au même tarif de 349 euros pour les livraisons vers la France. Bref, il ne faut pas mollir.

Toujours chez Amazon Italie, les iPhone 16 et 16 Pro bénéficient de belles remises. L’iPhone 16 avec 128 Go de stockage (coloris (en vert, blanc et rose) est proposé à 712 euros avec la TVA et les frais de ports pris en compte. C’est un tarif absolument canon sachant que le même modèle est à 969 euros sur le site d’Apple ! Concernant l’iPhone 16 Pro, la baisse de tarif est aussi très sensible, puisque le modèle de base est proposé sur Amazon Italie à 958 euros (livraison et TVA pris en compte), et ce dans tous les coloris. Le même modèle est à 1229 euros chez Apple.