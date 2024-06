Souvent de très bonnes sources, Ming-Chi Kuo a de nouvelles infos à nous livrer sur iOS 18, le prochain système d’exploitation à destination des iPhone. Sur sa page de blog Medium, l’analyste affirme que plusieurs grosses fonctions d’IA d’iOS 18 nécessiteront l’achat d’un iPhone 16 Pro, même si les avancées de l’IA profiteront globalement à tous les appareils relativement récents. Kuo ajoute que les fonctions d’IA reposant sur un LLM géré côté serveurs ne seront pleinement effectives qu’à la fin de l’année.

L’analyste estime en outre que les améliorations seront notables et démontreront la supériorité d’Apple en terme d’intégration des fonctions d’IA dans une interface utilisateur ergonomique, mais qu’il ne faut pas s’attendre non plus à une révolution susceptible « de dépasser les attentes du marché ». Siri devrait tout de même grandement bénéficier de la bascule vers l’IA, notamment lorsque les requêtes de l’utilisateur feront appel au LLM côté serveurs. Et contrairement à d’autres analystes, Kuo juge que les améliorations apportées par iOS 18 seront insuffisantes pour déclencher un super-cycle de ventes d’iPhone.

L’analyste juge même que les ventes d’iPhone lors du second semestre 2024 devraient être légèrement inférieures aux ventes d’iPhone lors de la seconde moitié de 2023… tout en estimant que la croissance pourrait revenir dès lors que les fonctions d’IA arriveront à leur pleine maturité dans iOS.