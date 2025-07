Apple a récemment déboursé 4 millions de dollars pour sauver un projet de réaménagement de l’échangeur entre l’Interstate 280 et Wolfe Road, à proximité de son siège Apple Park à Cupertino. Ce financement permet de maintenir sur les rails un projet de 124 millions de dollars, menacé d’annulation en raison d’un manque de fonds.

Un projet crucial pour fluidifier le trafic

L’échangeur, situé à un carrefour stratégique entre l’Apple Park et un vaste projet immobilier nommé The Rise, souffre d’une infrastructure datant des années 1960, aujourd’hui obsolète. Avec l’arrivée prochaine de près de 2 700 nouveaux appartements sur l’ancien site du centre commercial Vallco Mall, la densification de ce secteur de Cupertino risque d’aggraver les embouteillages. Le projet de réaménagement vise à moderniser cet axe routier pour réduire la congestion.

Le chantier, d’un coût total de 124 millions de dollars, prévoit la construction d’une nouvelle structure pour faire passer Wolfe Road au-dessus de l’Interstate 280, ainsi que des bretelles d’accès, des murs antibruit, des murs de soutènement et des améliorations pour les pistes cyclables et les passages piétons. Ces travaux, lancés après l’approbation d’une augmentation de la taxe sur les ventes en 2016, devraient débuter en 2026 et s’achever en 2029.

L’intervention décisive d’Apple

Face à un déficit de financement, la ville de Cupertino et l’agence de transport locale avaient épuisé les possibilités de subventions étatiques et fédérales. L’annulation du projet semblait inévitable jusqu’à ce qu’Apple intervienne avec une contribution de 4 millions de dollars. Ce geste permet non seulement de sauver le projet, mais aussi de limiter les perturbations pour les habitants et les employés alors que The Rise prend forme.

Kristina Raspe, vice-présidente mondiale de l’immobilier et des installations chez Apple, a déclaré au San José Spotlight : « Nous sommes fiers de considérer Cupertino comme notre maison et de soutenir des projets qui renforcent cette communauté et en font un endroit idéal pour vivre et travailler ». Cette initiative s’inscrit dans la continuité des investissements d’Apple dans la région, après l’achat récent de deux campus de bureaux pour plus d’un demi-milliard de dollars.