Si l’on en croit un nouveau rapport de Counterpoint, les revenus d’Apple liés aux AirPods devraient croître de 2,4 % en 2026, dépassant ainsi les 100 milliards de dollars de revenus cumulés (depuis donc le lancement des tous premiers AirPods). Cette progression impressionnante du chiffre d’affaires serait portée par la diversification de la gamme et des améliorations continues tant au plan hardware que software. Pour rappel, en 2024, Apple a lancé une version plus abordable des AirPods 4 sans réduction active de bruit, ciblant ainsi les marchés émergents et les consommateurs les plus attentifs au prix, à l’instar des étudiants.

A force d’améliorations, les AirPods bénéficient aujorud’hui d’un ensemble de fonctions comme l’annulation du bruit, l’intégration fluide à iOS, le couplage instantané et la gestion transparente du basculement de la source sonore entre appareils. La firme de Cupertino transforme aussi ses écouteurs TWS en dispositifs de santé, avec notamment l’intégration d’un système auditif approuvé par la FDA dans les AirPods Pro 2. Si l’on sent tient aux fuites et surtout aux brevets déposés, les prochains modèles devraient inclure la mesure de la fréquence cardiaque et de la température, consolidant ainsi les AirPods comme de véritables accessoires de santé. L’arrivée d’Apple Intelligence — qui apporteront des fonctions comme la traduction en temps réel — devrait encore renforcer l’attractivité des AirPods.