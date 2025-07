Si l’on en croit les données préliminaires d’IDC, au deuxième trimestre 2025, Apple a enregistré la plus forte croissance annuelle des expéditions de PC parmi les cinq plus grands fabricants mondiaux. Avec 6,2 millions de Mac expédiés dans le monde, soit une hausse de 21,4 % par rapport aux 5,1 millions de l’an passé, Apple a surpassé ses concurrents en termes de croissance, même si la firme de Cupertino reste en quatrième position derrière Lenovo, HP et Dell. La part de marché mondiale d’Apple est passée de 8,0 % à 9,1 %, et ce malgré des performances relativement stables aux États-Unis (et après un premier trimestre de feu).

Le marché global du PC a progressé de 6,5 % sur un an, atteignant 68,4 millions d’unités, porté par une reprise continue après les perturbations liées à la pandémie. Lenovo domine le secteur avec 17 millions d’unités (+15,2 %), suivi de HP (14,1 millions) et Dell (9,8 millions), ce dernier étant le seul à enregistrer une baisse de ses ventes (-3,0 %). La croissance d’Apple provient essentiellement des marchés internationaux (+9 %), alors que le marché américain est resté stable, probablement en raison d’un excès de stock et d’anticipation de hausses tarifaires. Apple semble en effet avoir accéléré ses livraisons vers les États-Unis en prévision des perturbations liées à l’augmentation des tarifs douaniers.