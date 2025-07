Après les bons chiffres publiés par IDC, c’est donc au tour de Canalys d’estimer les ventes de Mac sur le Q2, et il y a une énorme surprise au menu : en effet, et c’est suffisamment rare pour être noté, Canalys est en phase avec les estimations d’IDC concernant les ventes de Mac et la progression de ces ventes. Canalys considère en effet que les ventes de Mac ont augmenté de 21,3% sur le second trimestre, alors qu’IDC tablait sur une progression de 21,4% ! Seulement 0,1 point de pourcentage d’écart, voilà qui est inédit pour des sociétés d’analyse des marchés (très) rarement raccords sur le volume des ventes de Mac. Pour Canalys, Apple consolide sa quatrième place sur le marché de l’ordinateur personnel avec une part de marché de 9,4%, (+1,1 point de pourcentage en un an), là encore un chiffre très proche de celui avancé par IDC (9,1% de Pdm).

Toujours selon les chiffres de Canalys, Lenovo a conservé sa position de leader du marché mondial des PC avec 17,0 millions d’ordinateurs expédiés, soit une hausse annuelle de 15,2 %, HP arrive en seconde position position avec 14,1 millions d’unités (+3,2 %), Dell, troisième, a vu ses ventes de PC baisser de 3,0 % et a écoulé 9,8 millions d’unités et donc Apple se classe quatrième avec pas moins de 6,4 millions d’unités expédiées sur la période. Enfin, Asus clôt le top 5, avec une hausse de 18,4 % pour un total de 5,0 millions d’unités livrées.