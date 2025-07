Une alerte familière refait surface : « Votre iPhone est infecté par XXX virus. Cliquez ici pour les supprimer ». Ce type de message alarmiste prolifère sur des sites douteux sous forme de publicités malveillantes. Le problème est que ce type de pop-up apparaît maintenant sur YouTube.

Une publicité trompeuse sur YouTube

Renée Burton, vice-présidente de la Threat Intelligence chez Infoblox, a partagé sur LinkedIn une capture d’écran de cette publicité, s’étonnant qu’elle ait passé les contrôles de sécurité de YouTube. Contrairement aux pop-ups classiques, cette annonce utilise une image imitant une alerte pour inciter les utilisateurs à télécharger une application censée résoudre des problèmes fictifs. Le message affirme : « Votre iPhone est gravement endommagé par (247) virus ! Nous avons détecté que votre iPhone a été infecté par des virus. Si vous n’agissez pas, votre carte SIM, vos données, vos photos et vos contacts seront bientôt corrompus ».

Ce type de « scareware », bien que facile à ignorer pour certains, piège encore de nombreuses personnes, notamment les seniors. Selon Google, propriétaire de YouTube, les adultes de 55 ans et plus constituent le groupe démographique à la croissance la plus rapide sur la plateforme, avec un temps de visionnage ayant doublé et progressant 80 % plus vite que la moyenne. La présence d’une telle arnaque sur un site aussi fréquenté soulève des inquiétudes sérieuses.

Une application douteuse sur l’App Store

L’application promue, gérée par une entreprise chinoise récemment créée, affiche des politiques de confidentialité vagues. Classée 50e dans la catégorie Productivité de l’App Store américain, elle n’inspire pas confiance.

Pour rappel, la présence d’une application sur l’App Store ne garantit pas sa sécurité. Apple ne peut pas toujours détecter ce que les développeurs font avec les données des utilisateurs, comme l’accès aux photos ou aux contacts.

Pour se protéger, les utilisateurs doivent rester vigilants face aux applications demandant des autorisations sensibles. Ces arnaques exploitent la peur et la méconnaissance technologique, ciblant particulièrement les personnes âgées. Cette campagne sur YouTube met en lumière les failles persistantes dans la modération des publicités, même sur les plateformes les plus populaires.