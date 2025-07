Foxconn, principal assembleur d’Apple, a commencé à importer des composants de l’iPhone 17 depuis la Chine vers l’Inde pour une production d’essai, en vue du lancement prévu en septembre. Ce mouvement marque une évolution dans la stratégie de fabrication d’Apple, qui cherche à renforcer sa présence en Inde.

Un démarrage précoce pour l’iPhone 17 en Inde

Selon l’Economic Times, Foxconn a reçu dès juin des composants essentiels pour l’iPhone 17 dans ses usines indiennes. Ces pièces incluent des écrans, des vitres de protection, des boîtiers mécaniques et des modules de caméra arrière intégrés. Les données douanières montrent que ces importations représentent environ 10 % des composants acheminés par Foxconn depuis la Chine ce mois-là, le reste étant destiné à d’autres modèles comme l’iPhone 14 et l’iPhone 16. Les experts y voient le signe d’une phase de production d’essai, avec une production de masse prévue pour août, juste avant le lancement.

L’Inde joue un rôle croissant dans le processus de développement des nouveaux produits (NPI) d’Apple, qui couvre les premières étapes de la conception et de la fabrication. Jusqu’à récemment, ce processus se déroulait exclusivement en Chine. En 2024, l’Inde a intégré ce cycle pour les iPhone 16 et 16 Plus, permettant un démarrage quasi simultané de la production dans les deux pays. Pour l’iPhone 17, Apple vise une synchronisation encore plus poussée, avec un objectif de production simultanée dès le premier jour en Chine et en Inde.

Quelques défis pour la production indienne

Cette transition s’inscrit dans une stratégie plus large d’Apple pour diversifier sa chaîne d’approvisionnement, soutenue par le programme d’incitations à la production (PLI) du gouvernement indien. Foxconn, acteur clé de ce programme, renforce ses capacités en Inde. Cependant, des obstacles subsistent. Il a été récemment rapporté un départ massif d’ingénieurs chinois des usines indiennes de Foxconn. Ces experts, essentiels pour la conception des usines, l’usinage de précision et la formation des employés, jouent un rôle crucial dans l’assemblage complexe de l’iPhone 17. Une différence d’un millimètre peut entraîner l’échec des tests de qualité, mettant en avant la précision requise.

Malgré ces défis, le gouvernement indien reste confiant. Il pense que le départ des ingénieurs chinois vers la Chine n’aura aucun impact sur la production de l’iPhone 17. Apple poursuit son expansion selon son calendrier et les difficultés liées à l’importation de machines et d’équipements s’atténuent progressivement.