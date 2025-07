Les utilisateurs du casque Apple Vision Pro pourront prochainement profiter d’une nouvelle expérience immersive avec le lancement de Alien: Earth, une série de science-fiction dérivée de la franchise Alien, prévue sur Disney+ le 12 août prochain. Pour accompagner cette sortie, Disney proposera une scène interactive intitulée « Containment Room » qui sera disponible sur le Vision Pro dès le 24 juillet. Cette salle virtuelle plongera les abonnés dans l’univers de la série – en fait à bord du vaisseau USCSS Maginot -, le tout enrichi d’éléments interactifs qui complèteront la narration.

La série Alien: Earth se déroule sur une planète dominée par de grandes entreprises, où des hybrides humains-cyborgs sont confrontés à des formes de vie mystérieuses après une collision spatiale. En plus de la série, les propriétaires du Vision Pro auront accès à des contenus exclusifs tels que des images en super-résolution, des photos spatiales (3D relief) et un podcast compagnon. Déjà pionnier lors du lancement du casque d’Apple, Disney+ continue donc d’exploiter les capacités immersives du Vision Pro après avoir notamment proposé des environnements issus de l’univers Marvel et des films visionnables en relief 3D.