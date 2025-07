Apple renforce sa stratégie d’approvisionnement et s’engage sur plusieurs années avec MP Materials, l’unique producteur intégré de terres rares aux États-Unis. Cet accord de 500 millions de dollars vise à sécuriser l’approvisionnement en aimants essentiels à la fabrication des appareils de la marque.

Le contrat pluriannuel prévoit qu’Apple achète exclusivement des aimants en terres rares fabriqués sur le sol américain. MP Materials développera ces composants dans son usine Independence, située à Fort Worth au Texas. Cette collaboration s’inscrit dans l’engagement d’Apple de dépenser plus de 500 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années.

Tim Cook, patron d’Apple, déclare :

L’innovation américaine est à la base de tout ce que nous faisons chez Apple et nous sommes fiers de renforcer notre investissement dans l’économie américaine. Les matériaux à base de terres rares sont essentiels à la fabrication de technologies de pointe et ce partenariat contribuera à renforcer l’approvisionnement de ces matériaux vitaux ici, aux États-Unis. Nous ne pourrions être plus enthousiastes quant à l’avenir de l’industrie manufacturière américaine et nous continuerons à investir dans l’ingéniosité, la créativité et l’esprit d’innovation du peuple américain.