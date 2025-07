Si l’on en croit l’analyste Jeff Pu, l’iPhone 17 Air sera le seul modèle de la gamme iPhone 17 à être doté d’un châssis en titane, tandis que les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max auront droit de leur côté à un cadre en aluminium. Cette différence a de quoi intriguer sachant que l’aluminium est plus léger que le titane, ce qui correspondrait mieux à priori au design supposément ultra-fin et léger de l’iPhone 17 Air. Le titane étant toutefois nettement plus résistant à la torsion que l’aluminium, Apple pourrait avoir privilégié ce matériau afin de garantir la durabilité de ce format ultra fin. Une autre hypothèse, déjà évoquée par l’analyste Ming-Chi Kuo, suggère que le cadre pourrait combiner titane et aluminium.

La gamme iPhone 17 pourrait marquer une rupture avec les précédents modèles Pro, qui depuis l’iPhone X utilisaient des matériaux plus haut de gamme comme l’acier inoxydable ou le titane. Le passage à l’aluminium pour les iPhone 17 Pro et Pro Max pourrait faire partie de la liste des petites déceptions, notamment après que une gamme d’iPhone 16 Pro et Pro Max tout en titane. Parions qu’Apple justifiera ces choix de matériaux lors de la présentation officielle de l’iPhone 17, toujours prévue pour le mois de septembre 2025.