Vimeo annonce que son application pour Apple TV est de nouveau disponible au téléchargement. Il ne s’agit pas d’un simple retour en réalité, puisque le service de vidéos dit l’avoir récréée.

Le retour de Vimeo sur Apple TV

« Nous avons recréé notre application pour Apple TV, offrant un moyen puissant de découvrir et de regarder des vidéos sans publicité », indique Vimeo. « Parcourez facilement les choix des équipes, accédez à tous vos contenus enregistrés et à votre bibliothèque personnelle, et profitez d’une lecture améliorée avec des chapitres, des contrôles de vitesse et des options multilingues ».

La nouvelle application nécessite d’avoir au moins la mise à jour tvOS 18 sur l’Apple TV. Elle inclut plusieurs services, dont la recherche, les découvertes et plus encore. Parmi les fonctionnalités disponibles, il y a la bibliothèque, une liste de vidéos à jouer plus tard et une section pour acheter du contenu.

En ce qui concerne la lecture des vidéos, le lecteur propose des contrôles de vitesse, les chapitres, la 4K, ainsi que plusieurs audios pour choisir la langue (ce n’est pas disponible sur toutes les vidéos).

L’application de Vimeo pour Apple TV est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.

Pendant son absence sur l’Apple TV, les utilisateurs devaient passer par leur iPhone ou iPad pour jouer une vidéo puis utiliser AirPlay afin d’en profiter sur leur téléviseur. Cette étape n’est plus nécessaire si vous disposez d’une Apple TV.