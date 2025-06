Presque deux ans après avoir brusquement retiré son application Apple TV, Vimeo (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad/Apple TV/Apple Vision) fait son retour sur la plateforme avec une nouvelle version de l’app entièrement repensée. L’application est désormais plus rapide, plus fiable et propose une interface modernisée axée sur la découverte de contenus et le contrôle de la lecture. Une section « Watch » met en avant des vidéos sélectionnées par l’équipe de curation de Vimeo, tandis qu’un nouvel onglet « Saved » regroupe sa bibliothèque personnelle, ses vidéos les plus appréciées, sa liste « Regarder plus tard » et ses achats à la demande.

La lecture bénéficie également d’améliorations notables avec la gestion des chapitres, la sélection de langue et le contrôle de la vitesse de lecture — le tout sans publicité, ce qui est fidèle à la promesse de Vimeo. Ce retour marque un revirement stratégique : en 2023, la société avait supprimé ses applications TV (Apple TV, Android TV, Roku, Fire TV) pour se concentrer sur ses outils professionnels, encourageant les utilisateurs utiliser l’app mobile de Vimeo pour basculer ensuite la lecture sur l’écran de la télé (via AirPlay).