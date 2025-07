Apple annonce aujourd’hui l’ouverture de son Apple Store en ligne en Arabie saoudite. Les Saoudiens peuvent ainsi passer par le site ou l’application Apple Store pour acheter des iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et autres, directement chez Apple au lieu de passer par un revendeur.

Ouverture de l’Apple Store en ligne en Arabie saoudite

« Nous sommes ravis de proposer l’Apple Store en ligne et l’application Apple Store en Arabie saoudite, offrant aux clients une nouvelle façon d’explorer et d’acheter l’extraordinaire gamme de produits et de services Apple », déclare Deirdre O’Brien, vice-présidente d’Apple chargée de la vente au détail et des employés. « Nos clients en Arabie saoudite sont passionnés par les choses qu’ils peuvent faire avec la technologie et nos équipes sont impatientes d’entrer en contact avec eux et de les aider à découvrir comment les innovations d’Apple peuvent enrichir leur vie quotidienne ».

C’est en décembre 2024 qu’Apple avait annoncé pour la première fois son arrivée dans le pays. Le fabricant avait évoqué l’ouverture de sa boutique en ligne pour l’été 2025 et c’est maintenant une réalité. Dès 2026, il y aura au moins un Apple Store physique dans la région. La société a déjà partagé son intention d’en ouvrir plusieurs au fil du temps, dont un à Dariya, une ville qui se veut un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Sans surprise, l’expérience de l’Apple Store en ligne en Arabie saoudite est identique à celle en France et dans les autres pays. Il est possible d’acheter un produit, de profiter d’une assistance, d’avoir accès au programme de reprise, de souscrire à l’assurance AppleCare+ et plus encore.