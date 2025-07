En plus d’iOS 26 et de macOS Tahoe, Apple propose au téléchargement la première bêta publique pour le firmware des AirPods. Il y a également une version pour watchOS 26 et tvOS 26.

De nouvelles bêtas pour les testeurs publics

La bêta publique pour le firmware des AirPods est notable : c’est la première fois qu’Apple propose une version test qui n’est pas réservée aux développeurs.

Les nouveautés à retenir pour les AirPods sont :

Enregistrement audio de qualité studio : Grâce à la puce H2, aux micros beamforming et au traitement audio, les utilisateurs peuvent enregistrer des contenus avec une qualité sonore supérieure, même en déplacement ou dans des environnements bruyants, et profiter d’une meilleure clarté lors des appels et visioconférences.

Grâce à la puce H2, aux micros beamforming et au traitement audio, les utilisateurs peuvent enregistrer des contenus avec une qualité sonore supérieure, même en déplacement ou dans des environnements bruyants, et profiter d’une meilleure clarté lors des appels et visioconférences. Télécommande de la caméra avec les AirPods : Les créateurs de contenu peuvent capturer des photos et des vidéos à distance en appuyant sur la tige de leurs AirPods, ce qui facilite les prises de vue avec l’application Appareil photo ou des applications tierces compatibles.

Les créateurs de contenu peuvent capturer des photos et des vidéos à distance en appuyant sur la tige de leurs AirPods, ce qui facilite les prises de vue avec l’application Appareil photo ou des applications tierces compatibles. Fonctionnalités de confort : Les AirPods détectent automatiquement quand l’utilisateur s’endort pour couper la musique et permettent une commutation automatique entre les AirPods et les haut-parleurs de la voiture via CarPlay.

La bêta publique concerne les AirPods Pro 2 et AirPods 4. Il est nécessaire d’avoir la bêta d’iOS 26 installée sur son appareil pour en profiter.

Dans le même temps, Apple rend disponible la première bêta publique de watchOS 26 sur Apple Watch et de tvOS 26 sur Apple TV.