Apple a publié aujourd’hui une sélection d’enregistrements de son atelier remontant à août 2024 sur l’apprentissage automatique centré sur l’humain (HCML). Ces présentations révèlent l’approche du fabricant pour développer une intelligence artificielle éthique et responsable.

Un événement centré sur l’humain

L’atelier a rassemblé des chercheurs d’Apple ainsi que des experts académiques reconnus. Les participants ont exploré diverses thématiques cruciales, notamment l’interprétabilité des modèles, l’accessibilité numérique et les stratégies permettant de prédire et prévenir les conséquences négatives à grande échelle liées à l’évolution de l’IA.

Bien que l’événement remonte à près d’un an, les discussions restent particulièrement pertinentes. Contrairement à de nombreuses conférences technologiques, ces présentations se concentrent sur les aspects humains et responsables du développement de l’apprentissage automatique plutôt que sur les technologies de pointe elles-mêmes.

Quatre principes directeurs pour l’IA

Parallèlement à ces enregistrements, Apple a réaffirmé ses principes fondamentaux qui guident le développement de ses outils d’intelligence artificielle. Ces quatre piliers structurent l’approche de l’entreprise avec Apple Intelligence :

Le premier principe consiste à donner plus de pouvoir aux utilisateurs grâce à des outils intelligent : « nous identifions les domaines dans lesquels l’IA peut être utilisée de manière responsable afin de créer des outils répondant aux besoins spécifiques des utilisateurs. Nous respectons la manière dont nos utilisateurs choisissent d’utiliser ces outils pour atteindre leurs objectifs ».

Le deuxième vise à représenter les utilisateurs : « Nous développons des produits hautement personnalisés dans le but de représenter fidèlement les utilisateurs du monde entier. Nous travaillons sans relâche pour éviter de perpétuer les stéréotypes et les préjugés systémiques dans nos outils et modèles d’IA ».

Pour le troisième principe, Apple met l’accent sur la conception réfléchie : « Nous prenons des précautions à chaque étape de notre processus, y compris la conception, la formation des modèles, le développement des fonctionnalités et l’évaluation de la qualité, afin d’identifier comment nos outils d’IA pourraient être utilisés à mauvais escient ou causer des dommages potentiels. Nous améliorerons continuellement et de manière proactive nos outils d’IA à l’aide des commentaires des utilisateurs ».

Enfin, le quatrième principe concerne la protection de la vie privée : « Nous protégeons la vie privée de nos utilisateurs grâce à un traitement puissant sur les appareils et à une infrastructure révolutionnaire telle que Private Cloud Compute. Nous n’utilisons pas les données personnelles privées de nos utilisateurs ni leurs interactions lors de l’entraînement de nos modèles de base ».

Cette démarche illustre la volonté d’Apple de se distinguer dans le paysage concurrentiel de l’IA en privilégiant une approche éthique et centrée sur l’utilisateur. L’entreprise souligne notamment son engagement à éviter l’usage de stéréotypes et de biais systémiques dans ses modèles d’intelligence artificielle.