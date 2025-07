Blender, le logiciel libre de création 3D, s’apprête à débouler au format tablettes. L’équipe de développement a annoncé travailler sur une version complète de Blender pour l’iPad Pro et l’Apple Pencil Pro, sans aucun compromis sur les fonctionnalités. L’objectif est d’adapter l’interface aux spécificités des plateformes tactiles tout en conservant la puissance du logiciel d’origine. La première version ciblera la sculpture et la manipulation d’objets, avec une interface repensée autour d’un flux de travail en fenêtre unique, d’éléments flottants contextuels et de panneaux adaptés à l’usage du stylet.

Contrairement à une simple version mobile allégée, cette adaptation vise les utilisateurs expérimentés de Blender, qu’ils soient sur bureau ou sur tablette. « L’audience, ce sont les utilisateurs de Blender », précisent les développeurs, qui promettent une parité d’usage entre les périphériques. Une démonstration technique est prévue pour le SIGGRAPH 2025 à Vancouver, avant des présentations plus approfondies au Blender HQ et à la Blender Conference. A noter qu’après l’iPad Pro, d’autres appareils comme le Microsoft Surface ou le Wacom MovinkPad devraient à leur tour être compatibles avec l’outil graphique.