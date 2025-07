Skechers propose une nouvelle paire de chaussures pour enfants qui ont un compartiment dissimulé sous la semelle pour accueillir un AirTag d’Apple. Cette solution permet aux parents de suivre la localisation de leurs enfants via l’application Localiser.

Un AirTag dans les chaussures

Grâce à ce compartiment, les parents peuvent insérer un AirTag pour suivre en temps réel la position de leurs enfants via l’application Localiser, disponible sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et sur iCloud.com. Que ce soit pour retrouver un enfant égaré dans un centre commercial bondé ou vérifier qu’il se trouve bien à l’école à l’heure prévue, ces chaussures offrent une tranquillité d’esprit. Skechers assure dans une vidéo YouTube que les enfants ne sentent pas l’AirTag sous leurs pieds, garantissant un confort optimal et une discrétion totale.

Il y a un élément à prendre en compte. En cas d’enlèvement, un ravisseur peut recevoir une alerte sur son iPhone ou smartphone Android si un AirTag inconnu le suit pendant un certain temps. Si l’AirTag n’est pas trouvé, il émettra un son, une fonctionnalité conçue pour empêcher un usage malveillant, comme le pistage. Par ailleurs, sans appareil personnel sur l’enfant, l’AirTag dépend du réseau Localiser, qui nécessite la proximité d’autres appareils Apple, Android ou compatibles, ainsi qu’une connexion cellulaire ou Wi-Fi. En l’absence de connectivité, la localisation ne sera pas mise à jour.

Disponibles pour garçons et filles dans certains pays, ces chaussures « GO RUN Elevate 2.0 – Find My Skechers » sont proposées en France à partir de 50 €. À noter que l’AirTag n’est pas inclus, il faut l’acheter séparément.