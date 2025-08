Apple a déposé une plainte devant un tribunal fédéral du Massachusetts contre la chaîne de cinémas Apple Cinemas, l’accusant de violation de marque.

Le nom Apple Cinemas dérange

Selon la plainte, Apple Cinemas, qui a fait ses débuts en 2013 et opère 14 cinémas dans le nord-est des États-Unis, a ouvert une salle à San Francisco en juillet, amorçant une expansion nationale visant 100 cinémas. Apple affirme que l’utilisation du nom « Apple » par la chaîne, liée à Sand Media Corp, sème délibérément la confusion parmi les consommateurs, notamment près de son siège et de ses boutiques à Cupertino. « Face au plan d’expansion des défendeurs et à la confusion généralisée du public sur l’implication d’Apple dans ces cinémas, Apple n’a d’autre choix que de porter plainte pour protéger sa marque et ses clients », indique le document.

Apple a tenté à plusieurs reprises de résoudre le différend à l’amiable, sans succès. En octobre 2024, l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) a rejeté les demandes de marque pour « Apple Cinemas » et « ACX — Apple Cinematic Experience », citant un risque de confusion avec les droits de marque d’Apple. En décembre de la même année, Apple a envoyé une mise en demeure à Sand Media Corp, suivie de plusieurs échanges écrits et téléphoniques, mais la chaîne de cinémas a poursuivi son expansion.

La plainte cite des commentaires en ligne et sur les réseaux sociaux où des consommateurs pensaient qu’Apple Cinemas était une chaîne de cinémas affiliée à Apple. La chaîne justifie son nom par un projet abandonné d’ouverture dans l’Apple Valley Mall à Rhode Island.

Une bataille pour la marque

Apple, qui détient de solides droits de marque sur une vaste gamme de produits et services, y compris la distribution de films, demande une injonction pour stopper l’utilisation du nom « Apple Cinemas » ainsi que des dommages financiers. Cette affaire illustre la vigilance d’Apple face à toute utilisation potentiellement trompeuse de sa marque, particulièrement dans un contexte d’expansion géographique d’Apple Cinemas.

Alors que la chaîne cherche à s’implanter à l’échelle nationale, ce litige pourrait freiner ses ambitions ou forcer un changement de nom pour éviter toute confusion avec le fabricant d’iPhone.