Apple a profité de la bêta 5 de macOS Tahoe pour changer l’icône de Macintosh HD. Elle correspond au stockage principal du Mac et cette modification est assez logique.

Avant et après

Icône plus moderne pour Macintosh HD

Pendant des années et des années, Macintosh HD a montré l’icône d’un disque dur. Cela n’a pas posé de problème pendant un long moment parce que les Mac avaient justement un disque dur pour stocker macOS et tous les autres fichiers. Mais cela fait plus de 10 ans que les Mac ont maintenant un SSD pour le stockage. L’iMac de 21,5 pouces d’entrée de gamme a été le dernier à avoir un disque dur, avec Fusion Drive qui regroupait un disque dur et un SSD.

Pour autant, Apple a gardé l’icône du disque dur pour Macintosh HD sur son système d’exploitation. Mais cela change avec la bêta 5 de macOS Tahoe, avec désormais ce qu’il ressemble à un SSD externe.

Il y a eu d’autres changements avec les précédentes bêtas de macOS Tahoe, notamment au niveau de l’icône du Finder et de l’Utilitaire de disque. Le changement pour le Finder a été assez mal accueilli, ce qui a poussé Apple à faire quelques modifications supplémentaires avec les bêtas qui ont suivi. On se rapproche davantage de l’icône d’origine.

macOS Tahoe est actuellement disponible en bêta pour les développeurs et testeurs publics. La bêta 5 proposée aujourd’hui concerne les développeurs. La nouvelle bêta publique arrivera probablement demain.