Alors qu’en toute logique on s’attendait à l’annonce de la date de diffusion de F1 Le Film sur Apple TV+ (sauf en France évidemment), Apple Original Films vient de créer la surprise en choisissant de prolonger l’aventure en salles. Fort de son statut de plus grand succès original au box-office mondial en 2025 avec plus de 552 millions de dollars récoltés, le film porté par Brad Pitt bénéficiera d’une ressortie en IMAX dès le 8 août, puis dans davantage de salles à grand format le 15 août prochain (tout au moins aux États-Unis). Présenté dans un format exclusif IMAX, le long-métrage a déjà généré 85 millions de dollars sur ces seuls écrans, ce qui représente près d’un quart des recettes nord-américaines du week-end de lancement. A noter qu’avec un budget global évalué entre 550 et 600 millions de dollars (marketing compris), F1 est sur le point de rentrer dans ses frais avant même la sortie en streaming. Gageons que la nouvelle sortie en IMAX permettra même à Apple de rentabiliser ce gros projet.

Encensé par le public avec une note A sur CinemaScore et 97 % sur Rotten Tomatoes, F1 The Movie est salué comme le film de course le plus réaliste jamais produit. Ce succès dépasse même les salles obscures puisque F1 The Album, la bande originale du film, s’est écoulée à plus de 600 000 exemplaires et cumule près d’un milliard de streams. Le tube de Tate McRae “Just Keep Watching” cartonne également sur les plateformes vidéo avec plus de quatre milliards de vues ! Ce double triomphe cinéma-musique confirme la stratégie gagnante d’Apple, Warner Bros. et IMAX.