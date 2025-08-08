OpenAI a annoncé GPT-5, son tout nouveau modèle de langage pour ChatGPT, mais quand pourra-t-on en profiter avec Siri et Apple Intelligence ? Ce sera pour cet automne avec iOS 26, macOS Tahoe et les autres mises à jour.

GPT-5 avec iOS 26 pour la version intégrée de ChatGPT

À date, l’usage de ChatGPT avec l’intégration dans Siri et Apple Intelligence s’appuie sur le modèle GPT-4o qu’OpenAI a annoncé en mai 2024. Il y a eu plusieurs améliorations depuis avec de nouveaux modèles de langage (LLM).

Apple a confirmé à 9to5Mac que l’intégration de GPT-5 avec Siri et Apple Intelligence se fera avec iOS 26, macOS Tahoe et les autres systèmes d’exploitation à l’automne, sans plus de précision. On peut donc imaginer que ce sera dès le départ avec iOS 26 en septembre. Ou bien peut-être que le fabricant attendra iOS 26.1. Cela reste à déterminer.

En attendant, vous pouvez tester dès maintenant le nouveau modèle depuis l’application de ChatGPT ou bien depuis le site chatgpt.com en étant connecté.

En l’état, l’intégration de ChatGPT sur Apple Intelligence permet d’interroger le chatbot IA pour avoir des réponses, générer du texte ou des images depuis une description ou encore avoir des informations sur les lieux ou objets que vous montrez avec l’intelligence visuelle, cette fonction qui se repose sur l’appareil photo de votre iPhone.

Il y a plusieurs nouveautés à retrouver avec GPT-5, dont de meilleures performances pour des réponses toujours plus efficaces. Aussi, OpenAI assure que son IA hallucine nettement moins qu’auparavant. Tous les détails sont à retrouver sur cet article dédié.