Si vous avez une PlayStation 5, vous pouvez bénéficier de 3 mois gratuits à Apple Music. L’offre n’est en soi pas nouvelle, mais elle reste toujours disponible pour les joueurs PS5.

Apple Music gratuit pendant 3 mois sur PS5

Voici les instructions à suivre pour profiter de l’offre :

Cherchez l’application Apple Music dans la barre de recherche de votre console PS5 ou dans « Toutes les applications » sur le Portail multimédia.

Téléchargez et ouvrez l’application Apple Music, puis suivez les instructions à l’écran.

Connectez-vous à l’aide de votre compte Apple. Si vous n’en avez pas, créez-en un.

Profitez de jusqu’à trois mois d’accès à Apple Music sans frais supplémentaires.

Sony fait savoir que cette offre est valable pour « les nouveaux abonnés et les anciens abonnés éligibles Apple Music ». Il n’y a pas plus d’informations sur ce que représente les « anciens abonnés éligibles ».

Il est bon de noter que vous avez le temps pour avoir les 3 mois offerts sur Apple Music. En effet, l’offre est valable jusqu’au 18 mars 2026.

Pour rappel, Sony et Apple avaient été un peu plus généreux en 2023, puisqu’on pouvait avoir le service de streaming musical offert pendant 6 mois. Aujourd’hui, ce sont trois mois. Mais c’est ça de pris.