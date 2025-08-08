Apple peaufine l’expérience des AirPods avec la cinquième bêta d’iOS 26, proposant des améliorations subtiles mais pratiques pour la gestion de la batterie. Cela concerne le boîtier de charge des écouteurs sans fil.

Une diode plus précise

Le boîtier des AirPods indique désormais plus clairement l’état de charge et envoie des rappels lorsque la batterie est faible. Une capture d’écran partagée sur les réseaux sociaux montre une nouvelle interface expliquant les voyants lumineux du boîtier. Désormais, trois couleurs distinctes sont utilisées : vert pour une charge complète, une teinte d’ambre pour signaler que le boîtier est en charge et une autre nuance d’ambre indiquant que le boîtier lui-même a besoin d’être rechargé. Cette distinction vise à éliminer toute confusion sur l’état de la batterie.

This is new in Beta 5 right ?! I’ve never seen it before. pic.twitter.com/GC8BP7nTmP — Minimal Nerd (@minimalnerd1) August 6, 2025

Actuellement, le boîtier des AirPods affiche une lumière ambre lorsqu’il est en charge et verte lorsqu’il est à 100 %. Avec les AirPods à l’intérieur et le boîtier ouvert, le vert signale que les écouteurs sont chargés, tandis que l’ambre indique qu’il reste moins d’une charge complète. Avec iOS 26, il semble que l’indicateur ambre pour un boîtier à recharger pourrait s’afficher même lorsque celui-ci est fermé, une nouveauté suggérée par le libellé d’Apple. Cette fonctionnalité permettrait de vérifier l’état de la batterie sans ouvrir le boîtier, rendant l’expérience plus simple.

Dès les bêtas précédentes d’iOS 26, Apple avait proposé une notification sur iPhone alertant les utilisateurs lorsque leurs AirPods ont besoin d’être rechargés, même s’ils ne sont pas en cours d’utilisation. Cette alerte permet de s’assurer que les écouteurs sont toujours prêts à l’emploi.