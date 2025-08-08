L’application Apple Plans ajoute aujourd’hui les itinéraires à vélo à Hong Kong et Taïwan. Apple continue doucement mais sûrement d’enrichir son application à ce niveau là.

Apple Plans Itineraires Velo Hong Kong

Du mieux pour les itinéraires à vélo dans Apple Plans

Plusieurs utilisateurs ont remarqué l’ajout des itinéraires à vélo à Hong Kong et Taïwan sur Apple Plans, comme le montrent différents messages sur les réseaux sociaux.

Les utilisateurs d’iPhone à Hong Kong et Taïwan ont normalement reçu une notification leur annonçant la disponibilité des itinéraires à vélo. Apple Plans fournit des itinéraires le long des pistes cyclables et des routes adaptées aux vélos, dans la mesure du possible, en indiquant des détails tels que les pentes raides, le degré de fréquentation d’une rue et la présence éventuelle d’escaliers ou d’autres obstacles le long d’un itinéraire.

Les propriétaires d’une Apple Watch ont également le droit à une expérience supplémentaire, puisqu’ils peuvent profiter du guidage vocal et du retour d’information haptique.

Pour rappel, la France a le droit aux itinéraires à vélo sur Apple Plans depuis juin 2023.