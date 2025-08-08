L’application Apple Plans ajoute aujourd’hui les itinéraires à vélo à Hong Kong et Taïwan. Apple continue doucement mais sûrement d’enrichir son application à ce niveau là.

Du mieux pour les itinéraires à vélo dans Apple Plans

Plusieurs utilisateurs ont remarqué l’ajout des itinéraires à vélo à Hong Kong et Taïwan sur Apple Plans, comme le montrent différents messages sur les réseaux sociaux.

Apple Maps cycling directions have expanded to Taiwan and Hong Kong, enhancing coverage in East Asia. This feature, initially introduced in iOS 14, provides specific directions for cyclists, highlighting bike lanes, paths, and obstacles. pic.twitter.com/I2Gvw1sfyy — Marius Fanu (@mariusfanu) August 7, 2025

Les utilisateurs d’iPhone à Hong Kong et Taïwan ont normalement reçu une notification leur annonçant la disponibilité des itinéraires à vélo. Apple Plans fournit des itinéraires le long des pistes cyclables et des routes adaptées aux vélos, dans la mesure du possible, en indiquant des détails tels que les pentes raides, le degré de fréquentation d’une rue et la présence éventuelle d’escaliers ou d’autres obstacles le long d’un itinéraire.

Les propriétaires d’une Apple Watch ont également le droit à une expérience supplémentaire, puisqu’ils peuvent profiter du guidage vocal et du retour d’information haptique.

Pour rappel, la France a le droit aux itinéraires à vélo sur Apple Plans depuis juin 2023.