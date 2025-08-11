Apple n’a pas encore officialisé l’iPhone 17 Pro et son nouveau bloc photo à l’arrière, mais cela n’a pas empêché certains de créer des clones sous Android. Ils se basent sur le design qui a fuité.

De faux iPhone 17 Pro sont en circulation

Sonny Dickson a partagé des photos d’un clone d’iPhone 17 Pro sur X (ex-Twitter). « L’iPhone 17 n’est même pas encore sorti… mais il existe déjà une contrefaçon fonctionnant sous Android. Ce n’est pas une copie parfaite, mais c’est tout de même dingue », dit-il.

The iPhone 17 isn’t even out yet… but there’s already a fake one running Android, Not a perfect copy, but still wild. pic.twitter.com/7UOBCUz8W5 — Sonny Dickson (@SonnyDickson) August 11, 2025

En ce qui concerne le logiciel, il n’y a pas d’information sur la version d’Android qui est utilisée. En revanche, on peut voir qu’il y a un launcher qui permet d’avoir l’apparence d’iOS. On est plus proche d’iOS 18 que d’iOS 26 pour l’interface générale, l’aspect Liquid Glass n’étant pas réellement au rendez-vous ici. Mais peut-être que cela viendra plus tard avec une mise à jour logicielle.

Il n’y a pas d’informations concernant les caractéristiques techniques du smartphone. Mais si l’on base sur les précédents clones d’iPhone, il ne faut pas s’attendre à un produit haut de gamme. On se rapproche plus du milieu de gamme qu’autre chose. Et encore, certains modèles sont en réalité plus proche de l’entrée de gamme.

Pour sa part, Apple officialisera la présentation des iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max en septembre. Des bruits de couloir venant d’opérateurs allemands suggèrent que la présentation se fera le 9 septembre. Apple n’a pas encore officialisé cette date.