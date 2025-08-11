Apple propose aujourd’hui la deuxième release candidate pour macOS 14.8 (build 23J10) et de macOS 15.7 (build 24G210). Elle arrive moins d’une semaine après la précédente.

Nouvelle release candidate pour macOS 14.8 et macOS 15.7

Sans surprise, ni macOS 14.8 ni macOS 15.7 ne proposent des nouveautés. « Cette mise à jour apporte d’importantes corrections de sécurité et est recommandée à tous les utilisateurs », fait savoir Apple sans plus de précisions pour le moment. Il faudra attendre le déploiement de la version finale pour avoir tous les détails sur les failles de sécurité corrigées.

Il n’y a pas eu de bêtas pour les deux systèmes d’exploitation, Apple a directement proposé une release candidate la semaine dernière et une nouvelle aujourd’hui. C’est déjà arrivé dans le passé, mais ce n’est pas une pratique courante (du moins pour Apple).

Si tout se passe bien lors des tests, alors Apple proposera exactement ces versions à tous les utilisateurs dans quelques jours. À l’inverse, s’il y a un quelconque problème, il y aura une révision de chaque mise à jour.

Apple n’a pas encore communiqué une date de sortie exacte pour la version finale. Mais cela devrait logiquement être une question de jours (cette semaine ou la suivante).

La release candidate de macOS 14.8 et macOS 15.7 arrive deux semaines après la sortie d’iOS 18.6, macOS 15.6, watchOS 11.6, tvOS 18.6 et visionOS 2.6. Le délai entre macOS 15.6 et macOS 15.7 est donc très court.