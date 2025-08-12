La fonctionnalité de traduction en temps réel se confirme pour les AirPods, avec un indice trouvé dans la bêta 6 d’iOS 26. Cette nouveauté positionne les écouteurs d’Apple comme un outil pour les interactions multilingues.

Un geste simple pour activer la traduction

Une image trouvée par 9to5Mac dans les fichiers de l’application Traduire sur la bêta 6 d’iOS 26 montre des AirPods entourés du mot « Bonjour » dans plusieurs langues, accompagné d’une indication selon laquelle la fonctionnalité s’activerait par un double appui sur les tiges des écouteurs. L’image, nommée « Translate » (Traduire), suggère clairement une option de traduction en temps réel.

Cette fonctionnalité semble être une extension naturelle des capacités de traduction en temps déjà annoncées pour les applications FaceTime, Messages et Téléphone sur iOS 26. Bien qu’Apple n’ait pas évoqué la fonctionnalité pour les AirPods lors de la keynote de la WWDC 2025 en juin, Bloomberg avait rapporté dès mars qu’elle était en développement.

Compatibilité et exigences matérielles

La fonctionnalité serait compatible avec les AirPods Pro 2 et les AirPods 4. Comme les autres outils de traduction en temps réel d’Apple, elle semble se reposer sur Apple Intelligence, ce qui implique qu’un iPhone récent avec l’IA (comme l’iPhone 15 Pro ou plus récent) sera probablement requis. Il est peu probable que la traduction s’exécute entièrement sur les AirPods, suggérant une dépendance à la puissance de traitement de l’iPhone.

Cette fonctionnalité s’inscrit dans une tendance plus large où les wearables deviennent des outils de communication avancés. Des appareils comme les lunettes Ray-Ban Meta offrent déjà des capacités similaires et Apple semble vouloir rivaliser avec des solutions comme les écouteurs Pixel Buds de Google qui proposent une traduction en temps réel.

Bien que la date de lancement par Apple reste incertaine, elle pourrait coïncider avec la sortie publique d’iOS 26 en septembre ou une mise à jour ultérieure, comme iOS 26.1 ou 26.2.