Apple a récemment poursuivi en justice Apple Cinema à cause de son nom, l’accusant de violation de marque. Aujourd’hui, la chaîne de cinémas répond et se défend.

La défense d’Apple Cinemas

Dans un communiqué de presse, Apple Cinemas indique exister depuis plus d’une décennie (la société a vu le jour en 2013) et explique que son nom « reflète nos racines, à commencer par notre premier emplacement prévu à l’Apple Valley Mall en Nouvelle-Angleterre ».

Le groupe ajoute :

Nous nous engageons à défendre notre marque, notre histoire et notre droit continu à exercer nos activités sous le nom d’Apple Cinemas, une identité qui est et a toujours été clairement distincte et pleinement conforme à toutes les lois applicables en matière de marques déposées. Apple Cinemas est une chaîne de cinémas indépendants établie de longue date qui n’a aucun lien avec Apple. Notre nom reflète nos racines géographiques et n’a jamais eu pour but de suggérer ni n’a été utilisé pour impliquer une quelconque affiliation avec leur marque. De plus, les allégations de confusion chez les consommateurs sont sans fondement. La marque Apple Cinema se distingue clairement.

La chaîne de cinémas précise avoir « répondu de manière raisonnable et transparente à toutes les communications juridiques concernant cette affaire et continuons à nous concentrer sur la croissance de notre entreprise et de notre marque en toute bonne foi, comme nous le faisons depuis plus de dix ans ».

Le nom dérange Apple, qui réclame un changement

À date, Apple Cinemas compte 14 cinémas aux États-Unis et compte en ouvrir davantage. Ce point dérange tout particulièrement Apple. Dans sa plainte, le fabricant d’iPhone a affirmé avoir essayé de résoudre le problème à l’amiable, mais cela n’a pas fonctionné.

Apple est présent sur le marché des films et des séries depuis le lancement de son service de streaming Apple TV+ en 2019. Le groupe pense donc qu’Apple Cinemas, qui existe pourtant depuis 12 ans, peut lui poser un problème ici. C’est pour cette raison que des dommages et intérêts sont demandés, ainsi qu’un changement de nom.