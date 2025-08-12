Apple propose une nouvelle option qui permet d’acheter ou de louer certains films d’Apple TV+. Cela peut intéresser les personnes qui ne veulent pas s’abonner au service de streaming.

L’achat et la location de films Apple sont là

A priori, Apple propose uniquement l’achat ou la location films sortis depuis un moment. On retrouve par exemple CODA (qui a remporté l’Oscar du meilleur film), On the Rocks et USS Greyhound : La Bataille de l’Atlantique. Le prix est le même à chaque fois, à savoir 3,99 € pour la location ou 9,99 € pour l’achat. Tout passe par l’application Apple TV sur iPhone, iPad, Mac et le boîtier Apple TV.

Il est bon de noter que chaque film est disponible en 4K HDR/Dolby Vision avec de l’audio Dolby Atmos (en Dolby Digital Plus et non TrueHD). Si vous n’avez pas l’équipement dédié, vous pouvez retrouver du Full HD (1080p). Le prix ne bouge pas ici.

On peut se douter que le catalogue va s’enrichir au fil du temps. Apple attend probablement un certain délai avant de proposer ses films en achat ou à la location. Ceux qui veulent les nouveautés n’ont pas le choix, ils doivent se tourner vers le service de streaming Apple TV+. Celui-ci coûte 9,99 €/mois, sachant que les sept premiers jours sont offerts. De plus, ceux qui achètent un produit Apple ont le droit à trois mois offerts.