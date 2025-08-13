Cette semaine, les propriétaires américains d’Apple Watch qui se sont inscrits pour recevoir un paiement dans le cadre du règlement d’un recours collectif concernant des batteries gonflées ont commencé à recevoir leurs compensations. L’affaire, lancée en 2021, a trouvé une solution en janvier 2025, lorsque la société a accepté de verser 20 millions de dollars pour éviter des frais juridiques supplémentaires.

Des paiements sous forme de carte prépayée

Les propriétaires d’Apple Watch Series 1, Series 2 et Series 3 avaient jusqu’au 10 avril dernier pour soumettre leur demande. Toutefois, toute personne ayant signalé un problème de gonflement de batterie auprès d’Apple était automatiquement éligible à une indemnité.

Les paiements sont distribués sous forme de cartes Mastercard prépayées. Les propriétaires d’Apple Watch étaient censés recevoir un paiement minimum de 20 dollars, avec la possibilité d’obtenir davantage en fonction du nombre de réclamations. Certains utilisateurs ont signalé avoir reçu un peu plus de 25 dollars.

Le défaut de conception et les accusations envers Apple

Le recours collectif suggère que les premiers modèles d’Apple Watch, notamment les Series 1, 2 et 3, étaient dotés d’un défaut de conception concernant la batterie et l’écran. Le gonflement de la batterie pouvait exercer une pression sur le verre de l’Apple Watch, entraînant son détachement. Les plaignants ont affirmé que cela avait causé des défaillances fonctionnelles, ainsi que des blessures dues aux bords « tranchants » des écrans cassés.

Apple a été accusé d’avoir connaissance de ce défaut tout en continuant de vendre ces modèles. Les plaignants ont demandé des réparations pour des dommages généraux, spécifiques, statutaires, punitifs et consécutifs, ainsi que pour le remplacement de leurs Apple Watch. Bien qu’Apple ait choisi de régler l’affaire, la société nie toute malveillance et conteste que les Apple Watch aient présenté des défauts.